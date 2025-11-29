La Juventus vince contro il Cagliari ma perde Vlahovic | il resoconto del match

La Juventus ha vinto contro il Cagliari grazie a un super Yildiz ma ha perso Vlahovic per infortunio: all’Allianz Stadium è finita 2-1. La Juventus ha conquistato tre nuovi punti in classifica giocando in casa contro il Cagliari: a portare la vittoria ai bianconeri ci ha pensato ancora una volta Kenan Yildiz. Yildiz fa doppietta e fa vincere la Juventus: le ultime su Vlahovic. Kenan Yildiz ha risposta al gol di Esposito: la Juventus ha così vinto 2-1 in casa contro il Cagliari e ha conquistato altri tre punti in classifica. A preoccupare ora sono però le condizioni di Dusan Vlahovic. Luciano Spalletti, head coach of Juventus Fc looks on during during the Serie A match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Artemio Franchi on November 22, 2025 in Firenze, Italy. 🔗 Leggi su Sportface.it