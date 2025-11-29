La Juventus di Spalletti non può fare a meno di Yildiz
Non c’è Juventus senza Kenan Yildiz, valeva per Tudor e vale a maggior ragione per Luciano Spalletti. Il numero 10 turco classe 2005, dopo aver cambiato il corso della sfida nel gelo di Bodo, ha ribaltato il Cagliari che a Torino stava facendo la voce grossa. Doppietta per lui, reazione furiosa non solo all’approccio con vantaggio dei sardi ma anche ai cori poco carini piovuti per qualche istante dalle tribune dello Stadium e messi a tacere da KY. La sua è una stagione di consacrazione, dopo aver fatto vedere il suo talento l’anno scorso. I numeri parlano chiaro ma non dicono tutto: 5 gol e 5 assist fin qui, molto pesanti le reti che hanno dato una mano prima a Tudor e ora lo stanno facendo con Spalletti. 🔗 Leggi su Panorama.it
