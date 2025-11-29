Anche la Juventus, com il Milan, avrà bisogno di fare mercato a gennaio. Così Spalletti ha ben pensato di emulare Allegri: c’è il nuovo Modric. Il calcio italiano continua a regalare storie circolari, figure che ritornano, incroci che sembrano scritti ancor prima di prendere forma. L’ultimo esempio, lampante, è quello del Milan che in estate ha deciso di rompere gli schemi e affidare il proprio centrocampo a un quarantenne che non ha bisogno di presentazioni: Luka Modric. Un’operazione che sulla carta puzzava di nostalgia e audacia, e che invece si è trasformata nella mossa più brillante della sessione estiva. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo Modric