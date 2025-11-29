La Juve copia il Milan | a gennaio Spalletti avrà il suo Modric

Glieroidelcalcio.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Juventus, com il Milan, avrà bisogno di fare mercato a gennaio. Così Spalletti ha ben pensato di emulare Allegri: c’è il nuovo Modric. Il calcio italiano continua a regalare storie circolari, figure che ritornano, incroci che sembrano scritti ancor prima di prendere forma. L’ultimo esempio, lampante, è quello del Milan che in estate ha deciso di rompere gli schemi e affidare il proprio centrocampo a un quarantenne che non ha bisogno di presentazioni: Luka Modric. Un’operazione che sulla carta puzzava di nostalgia e audacia, e che invece si è trasformata nella mossa più brillante della sessione estiva. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

la juve copia il milan a gennaio spalletti avr224 il suo modric

© Glieroidelcalcio.com - La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo Modric

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zirkzee Juve: sarà duello tra due club italiani a gennaio. Hanno già sondato il terreno per l’ex obiettivo bianconero, ecco dove potrebbe giocare l’olandese - Dove potrebbe giocare l’olandese, accostato anche al calciomercato bianconero. Segnala juventusnews24.com

Juve: il Milan non molla Vlahovic, possibile scambio con Gimenez a gennaio - Nonostante un ottimo avvio di stagione, i rossoneri denotano dei problemi in fase offensiva, ad oggi soltanto Leao e Pulisic hanno trovato la via della rete con continuità. Lo riporta it.blastingnews.com

Allegri e Milan furiosi: a gennaio indosserà la maglia della Juve - C’è grande attenzione sul Milan che sotto i dettami di Massimiliano Allegri ha alzato i giri del motore tornando di prepotenza tra le candidate alla vittoria finale del campionato. Si legge su diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Copia Milan Gennaio