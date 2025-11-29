la grazia di paolo sorrentino al cinema anteprime imperdibili e dettagli

anteprima del nuovo film di paolo sorrentino: “la grazia” in uscita natalizia. Il film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, vincitore della Coppa Volpi grazie alla performance di Toni Servillo, si appresta a conquistare il pubblico con una serie di anteprime speciali in vista dell’uscita ufficiale prevista per il 15 gennaio. Questa pellicola rappresenta uno degli appuntamenti cinematografici più attesi della stagione e sarà disponibile nelle sale italiane con una serie di proiezioni matinée che anticipano di alcuni giorni la release ufficiale. le anteprime natalizie come evento speciale. Per rispondere all’interesse crescente e stimolare l’affluenza, il film sarà proposto in anteprime mattutine distribuite in tutta Italia dal 25 dicembre al 1° gennaio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

