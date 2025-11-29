La Grazia | anteprime mattutine durante le feste di Natale per il film di Paolo Sorrentino

Comingsoon.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La normale distribuzione nelle sale ci sarà dal 15 gennaio, ma PiperFilm ha preparato un bel regalo di Natale per i tanti fan del regista napoletano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

