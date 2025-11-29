La giunta di Roberto Fico in Regione Campania | tutti i nomi in corsa deleghe chiave e subentri

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. In corsa i nomi più forti di Pd, M5S e civiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giunta roberto fico regioneLa giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri - Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. Scrive fanpage.it

Campania, al via il toto-giunta di Fico. Tutti i nomi - Al via il risiko della neo giunta di Roberto Fico. Scrive policymakermag.it

giunta roberto fico regioneRegione, Casillo verso la vicepresidenza – ECCO IL TOTOGIUNTA - La linea è indicata con chiarezza già durante la campagna elettorale: nella futura giunta regionale, sanità, trasporti e cultura avranno assessori dedicati. Secondo ilfattovesuviano.it

