La giornata turca di Papa Leone si apre in moschea senza preghiera
Roma. La giornata turca del Papa si è aperta con la breve visita alla moschea Sultan Ahmed, nota come “Moschea Blu” ma, a differenza di quanto fatto dagli immediati predecessori, Leone XIV. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, su Rai1 è andato in onda 'C'è ancora domani'. Poi ‘Belve’ su Rai2, ‘Iene’ su Italia 1, la soap turca ‘La notte nel cuore’ su Canale5 e un ricco piatto Champions. Sull’attualità politica si sono affrontati Giova - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV in Turchia: “mai cedere alle derive della guerra”/ Erdogan: “vista aumenta speranze di pace” - Papa Leone XIV, discorso in Turchia davanti ad Erdogan, tra pace, ecumenismo e accoglienza: il programma del viaggio apostolico in M. ilsussidiario.net scrive
Papa in Turchia, lascia Ankara per raggiungere Istanbul - Papa Leone XIV ha lasciato in aereo Ankara per fare tappa ad Istanbul dove si conclude la sua prima giornata di visita in Turchia. Da libero.it
Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul. Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV - Nel suo primo viaggio internazionale, Leone XIV visita la Moschea Sultan Ahmed in Turchia prima della tappa in Libano ... Segnala ilfattoquotidiano.it