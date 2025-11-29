La Giordania torna alla coscrizione obbligatoria un segnale al Paese alla regione e ai suoi alleati
Dopo oltre trent’anni, la Giordania reintroduce la coscrizione obbligatoria. Una decisione che, a prima vista, sembra un ritorno al passato, ma che in realtà appare come la risposta a un presente carico di tensioni: il caos in Medio Oriente, le pressioni interne, l’espansionismo israeliano percepito come minaccia, e la necessità per il regno hashemita di rafforzare coesione, deterrenza e identità nazionale in un momento in cui l’area attraversa uno dei suoi periodi più instabili dagli anni Ottanta. Il reclutamento come risposta alle nuove paure. Il Parlamento approva la norma a larga maggioranza, mentre il primo ministro Jafar Hassan spiega che l’obiettivo è rafforzare la preparazione nazionale in vista del 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com
