La foto del padre netturbino alla laurea del figlio è l’ennesimo caso di sbobba artificiale

Da mesi su Facebook e X rimbalzano decine di versioni della stessa scena: un giovane neolaureato posa felice e con il diploma in mano, accanto al padre in tuta da lavoro, spesso da netturbino. A rendere la foto ancora più virale è la didascalia “strappalacrime” che accompagna quasi tutte le pubblicazioni. La storia, che mirava a commuovere il maggior numero di utenti e racimolare condivisioni su gruppi, pagine e profili in realtà non ha nulla di vero. Si tratta di una foto e storia generate con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. La foto del padre netturbino alla laurea del figlio non è autentica: è un’immagine generata con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online