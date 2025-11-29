La Forza di una Donna si sdoppia

La Forza di una donna si sdoppia. Un appuntamento extra in compagnia della dizi turca attende i telespettatori di Canale 5: a partire dalla prossima settimana, le travagliate vicende di Bahar (Özge Özpirinçci) e dei suoi familiari avranno infatti una doppia puntata giornaliera. Da lunedì 1° dicembre, oltre al consueto appuntamento delle 16.05 prima di Amici, Kadin sarà in onda anche alle 18.30 circa, subito dopo Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Un episodio bonus, di circa 10 minuti e trasmesso dal lunedì al venerdì, pensato probabilmente per fare da traino sia alle ultime puntate di Avanti un Altro!, sia alla nuova edizione di Caduta Libera, in partenza su Canale 5, con tante novità, dal prossimo 7 dicembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Forza di una Donna si sdoppia

Scopri altri approfondimenti

La Forza di una Donna tagliata dal weekend di Canale 5: quanto dura e quando va in onda - facebook.com Vai su Facebook

La forza di una donna, anticipazioni dal 1 al 6 dicembre: Piril tenta il suicidio, Nezir prepara l’attacco a Munir - Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 dicembre: al centro della trama il triangolo tra Bahar ... Da fanpage.it

La forza di una donna, cambio programmazione dal 1° dicembre: la soap raddoppia in daytime - L'appuntamento con la soap opera turca è confermato alla luce degli ottimi ascolti che sta registrando in queste settimane autunnali e, proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di allungarne la ... Riporta it.blastingnews.com

Variazione palinsesto Mediaset dall'1 dicembre: La forza di una donna dura di più, stop GF - La soap La forza di una donna si sdoppierà nel palinsesto di Canale 5, si ferma la striscia pomeridiana del Grande Fratello ... Lo riporta it.blastingnews.com