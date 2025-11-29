La forza di una donna le anticipazioni | Sarp si confida con Bahar ma Piril è in ascolto…

La puntata di La forza di una donna in onda il 29 novembre 2025 su Canale 5 si apre con un confronto a sorpresa tra Sarp e Bahar: i due si ritrovano da soli e l’uomo decide di aprirsi, raccontando di quei momenti difficili che lo avevano spinto ad allontanarsi da lei e dai loro figli. Ma mentre confessa le sue ragioni e cerca un riavvicinamento, non sa di essere ascoltato da Piril, nascosta nelle vicinanze. Durante la conversazione, Sarp arriva addirittura a dire che non ha mai amato Piril. Una frase carica di tensione, destinata a cambiare gli equilibri. Piril, scioccata da quella confessione, perde il controllo e nella disperazione tenta un gesto estremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it