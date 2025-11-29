La Forza di una Donna accorcia Nuzzi e cancella il Grande Fratello
La Forza di una Donna, nel vero senso della parola. Canale 5 si è ritrovata in palinsesto una ‘turcata’ di enorme successo, esplosa in estate e capace ogni giorno di registrare ascolti monstre. Succede così che alle vicende di Bahar Çe?meli tocchino gli straordinari. Se a luglio ha trainato Sarabanda e a settembre sia Dentro la Notizia che l’appuntamento del sabato con Verissimo, dal 1° dicembre La Forza di una Donna torna a spingere il game del preserale; a beneficiarne è Paolo Bonolis con le ultime puntate dell’anno di Avanti un Altro e, soprattutto, Max Giusti con la rinnovata edizione di Caduta Libera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
