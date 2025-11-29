La First Lady Melania Trump diventa produttrice cinematografica
Muse Films, il nuovo progetto della moglie di Donald Trump, fa parte del team che ha realizzato il nuovo documentario di Brett Ratner. Melania Trump, la first lady degli Stati Uniti, ha annunciato di aver fondato la sua casa di produzione. Il suo nuovo progetto si chiama Muse Films e il primo progetto di cui si occuperà è il documentario di Brett Ratner che la vede protagonista. Il documentario Melania Il lungometraggio, realizzato con il sostegno di Amazon MGM Studios, debutterà nei cinema americani, e in alcuni altri mercati internazionali, il 30 gennaio. Successivamente il documentario Melania debutterà in streaming sulla piattaforma Prime Video raccontando il dietro le quinte, mostrato dal punto di vista della First Lady, dei 20 giorni che hanno anticipato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il bomber della First Lady è il capospalla con cui accogliere senza indugi la stagione fredda. - facebook.com Vai su Facebook
La First Lady degli Stati Uniti, #MelaniaTrump, ha ricevuto l'albero di #Natale ufficiale 2025 della Casa Bianca a Washington. Questo albero di 7,6 metri è stato coltivato nelle fattorie Korson's Tree Farms a Sidney Township, nel Michigan, e sarà esposto nella B Vai su X
La first lady Melania Trump accoglie l’Albero di Natale della Casa Bianca: il video - La first lady statunitense, Melania Trump, ha dato il via alle tradizionali celebrazioni del periodo natalizio accogliendo l’albero di Natale del 2025 alla Casa Bianca. Lo riporta tg.la7.it
What is Melania Trump's net worth? First lady of the US launches new production company 'Muse Films' - Melania Trump has become a global fixture, thanks in part to being a two- Secondo soapcentral.com
Melania Trump launches new production company ahead of ‘Melania’ documentary release - Melania Trump's documentary is set for a nationwide theatrical release on January 30 before landing on Amazon Prime Video ... Segnala news.meaww.com