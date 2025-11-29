Muse Films, il nuovo progetto della moglie di Donald Trump, fa parte del team che ha realizzato il nuovo documentario di Brett Ratner. Melania Trump, la first lady degli Stati Uniti, ha annunciato di aver fondato la sua casa di produzione. Il suo nuovo progetto si chiama Muse Films e il primo progetto di cui si occuperà è il documentario di Brett Ratner che la vede protagonista. Il documentario Melania Il lungometraggio, realizzato con il sostegno di Amazon MGM Studios, debutterà nei cinema americani, e in alcuni altri mercati internazionali, il 30 gennaio. Successivamente il documentario Melania debutterà in streaming sulla piattaforma Prime Video raccontando il dietro le quinte, mostrato dal punto di vista della First Lady, dei 20 giorni che hanno anticipato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La First Lady Melania Trump diventa produttrice cinematografica