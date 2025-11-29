La Firenze Marathon dei 15mila rivoluzione della viabilità E i bus cambiano tragitto
Firenze, 29 novembre 2025 – Domenica torna la Firenze Marathon con quasi 15mila partecipanti, più della metà stranieri. È confermato il consueto percorso con partenza e arrivo in piazza del Duomo: la corsa, lunga 41 chilometri e 195 metri, tocca luoghi iconici come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, arrivando anche al Mandela Forum. Inevitabili i divieti di sosta che saranno istituiti e debitamente segnalati con cartelli già alcune ore prima della corsa. Capitolo viabilità, ecco i percorsi liberi nella mattinata di domenica. Per chi arriva da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i vialipiazza della Libertà). 🔗 Leggi su Lanazione.it
