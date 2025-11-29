Tempo di lettura: 8 minuti Proprio dal comune di Alife, da dove 10 anni or sono partì la mobilitazione, non si poteva concludere meglio la manifestazione di chiusura del decennale della Fiaccola della Pace, con l’adesione e la partecipazione attiva dei tre Istituti scolastici, ovvero con quelle scuole con cui, a partire dall’Istituto Comprensivo, a cui poi si aggiunse l’ IPIA e a seguire l’Industriale “G. Caso” ( quando la Fiaccola fece tappa a Piedimonte Matese), prese vita questo percorso, che poi nel corso degli anni si è esteso in tutta la provincia, regione e fuori regione. A suggello del rinnovato impegno è stato siglato e rinnovato il “Patto di impegno per l’educazione della Scuola di Pace” con il quale all’ IC di Alife guidato dalla Dirigente Angela Faraone, all’ISISS Matese guidato da Bernarda De Girolamo e all’IIS “De Franchis” guidato dalla Dirigente Maddalena Di Cerbo, è stata consegnata la nomina di “Scuola di Pace”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Fiaccola della Pace chiude il decennale ricordando con le tre scuole i caduti del bombardamento di Alife