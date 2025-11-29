La Fiaccola della Pace chiude il decennale ricordando con le tre scuole i caduti del bombardamento di Alife
Tempo di lettura: 8 minuti Proprio dal comune di Alife, da dove 10 anni or sono partì la mobilitazione, non si poteva concludere meglio la manifestazione di chiusura del decennale della Fiaccola della Pace, con l’adesione e la partecipazione attiva dei tre Istituti scolastici, ovvero con quelle scuole con cui, a partire dall’Istituto Comprensivo, a cui poi si aggiunse l’ IPIA e a seguire l’Industriale “G. Caso” ( quando la Fiaccola fece tappa a Piedimonte Matese), prese vita questo percorso, che poi nel corso degli anni si è esteso in tutta la provincia, regione e fuori regione. A suggello del rinnovato impegno è stato siglato e rinnovato il “Patto di impegno per l’educazione della Scuola di Pace” con il quale all’ IC di Alife guidato dalla Dirigente Angela Faraone, all’ISISS Matese guidato da Bernarda De Girolamo e all’IIS “De Franchis” guidato dalla Dirigente Maddalena Di Cerbo, è stata consegnata la nomina di “Scuola di Pace”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una luce contro la guerra, il 4 dicembre la Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi Giovedi 4 dicembre l’Asl Brindisi accoglierà, nella sede di via Napoli, la Fiaccola della Pace con l'evento Una luce contro la guerra. Interverranno alle 13 per i saluti istit - facebook.com Vai su Facebook
La fiaccola della pace fa tappa a Venafro. E scalda i cuori degli studenti - Una luce per illuminare il mondo a aiutarlo a prendere la giusta direzione nonostante il buio creato da guerre, terrorismo e mafie. Da rainews.it