La famiglia nel bosco era molto unita Errore dividerla trauma per i bimbi

Maria Rita Parsi, celebre psicologa e psicoterapeuta, è stata tra le prime esperte a prendere la parola sulla vicenda della famiglia del bosco. «È mancata la gradualità nell'allontanamento, invece è necessaria Il loro stile di vita non era così contestabile da determinare quanto accaduto. E c'era tanto amore per i figli».

