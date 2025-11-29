La famiglia del bosco verso l’ok a un casolare gratis offerto da un ristoratore | Sono rimasti affascinati

Palmoli (Chieti) – Due stanze, cucina, acqua corrente, camini per il riscaldamento in ogni camera: il casolare è appena stato ristrutturato, è pronto per ospitare una famiglia con tre bambini. C’è una strada fuori dal bosco, la via del compromesso. I genitori della "famiglia di Palmoli”, Nathan e Catherine, sono rimasti 'affascinati' da un casolare offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila, ha visitato la struttura, situata sempre nell'area verde della zona e - come racconta il proprietario - è rimasto ‘molto impressionato’ dalla residenza autonoma immersa nella natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

