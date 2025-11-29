Palmoli (Chieti) – Due stanze, cucina, acqua corrente, camini per il riscaldamento in ogni camera: il casolare è appena stato ristrutturato, era destinato ai turisti della campagna abruzzese ma è pronto anche per ospitare una famiglia stanziale con tre bambini piccoli. C’è una strada fuori dal bosco, la via del compromesso. I genitori della "famiglia di Palmoli”, Nathan e Catherine, sono rimasti 'affascinati' da un casolare offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila (ora in comunità protetta con la mamma), ha visitato la struttura, situata sempre nell'area verde della zona e - come racconta il proprietario - è rimasto ‘molto impressionato’ dalla residenza autonoma immersa nella natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La famiglia del bosco ‘prenota’ il casolare gratis offerto da un ristoratore: “Sono rimasti affascinati”