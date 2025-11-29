La famiglia del bosco ‘prenota’ il casolare gratis offerto da un ristoratore | Sono rimasti affascinati
Palmoli (Chieti) – Due stanze, cucina, acqua corrente, camini per il riscaldamento in ogni camera: il casolare è appena stato ristrutturato, era destinato ai turisti della campagna abruzzese ma è pronto anche per ospitare una famiglia stanziale con tre bambini piccoli. C’è una strada fuori dal bosco, la via del compromesso. I genitori della "famiglia di Palmoli”, Nathan e Catherine, sono rimasti 'affascinati' da un casolare offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila (ora in comunità protetta con la mamma), ha visitato la struttura, situata sempre nell'area verde della zona e - come racconta il proprietario - è rimasto ‘molto impressionato’ dalla residenza autonoma immersa nella natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare” - facebook.com Vai su Facebook
È un vero peccato che l'affaire Famiglia del Bosco sia scoppiato a fine novembre. Tipico argomento che avrebbe fatto DETONARE pranzi e cene di Natale, speriamo duri ancora un altro mese. Vai su X
La famiglia del bosco verso l’ok a un casolare gratis offerto da un ristoratore: “Sono rimasti affascinati” - Palmoli, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno visitato la struttura proposta. Lo riporta quotidiano.net
La famiglia del bosco affascinata da una nuovo casolare - Il rustico offerto in comodato d'uso gratuito dal ristoratore di Ortona, originario del paese: è immerso nella natura palmolese e alla coppia neorurale è piaciuto molto ... rainews.it scrive
Famiglia nel bosco: offerto un casolare, mobilitazione per i bambini - I genitori dei tre minori allontanati dal casolare di Palmoli spiegano la loro versione dei fatti e smentiscono di aver rifiutato gli aiuti. Lo riporta giornaledibrescia.it