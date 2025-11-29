La famiglia del bosco andrà in un casolare gratis Sono rimasti affascinati

La famiglia nel bosco andrà a vivere in un casolare nel bosco di Palmoli. Una struttura immersa nel verde, ma da poco ristrutturata con una fonte unica e con l'acqua corrente, da cui sono rimasti affascinati. Nathan e Catherine abbandoneranno i disagi della loro vecchia abitazione per una più confortevole dimora per loro e per i figli, messa gratuitamente a disposizione da un ristoratore di Ortona, originario del paese. La residenza comprende due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. All'Ansa Armando Carusi, proprietario del casolare, ha detto che Nathan, padre dei tre bambini, è rimasto "molto affascinato dalla casa - dichiara all'Ansa - Non ha fatto in tempo a vedere l'esterno che è la parte più bella: c'è una fonte con la sorgente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La famiglia del bosco andrà in un casolare gratis. "Sono rimasti affascinati"

