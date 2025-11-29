La droga dell' amore arrivava per posta | sequestrato carico da 50 mila euro

Bresciatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Brescia ha messo a segno un’operazione che ha interrotto l’arrivo in città di un ingente quantitativo di Mdpv (metilendiossipirovalerone): è una delle più pericolose droghe sintetiche in circolazione. A finire in manette è stato un 47enne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Apparsa in Italia nei primi anni 2000, è stata ribattezzata in alcuni ambienti "droga dell'amore" o "afrodisiaca".

