La donna con le guance più grandi al mondo stupisce i suoi fan | Anastasia Pokreshchuk pubblica una foto del suo volto prima della chirurgia estetica

Anastasia Pokreshchuk, modella ucraina diventata famosa online per i suoi interventi estremi di chirurgia estetica, ha sorpreso i follower pubblicando sui social alcune foto del passato che mostrano il suo volto prima delle trasformazioni. Le immagini hanno rapidamente attirato l’attenzione dei suoi 775.000 follower su Instagram, molti dei quali sono rimasti colpiti dal contrasto tra il suo look attuale e quello di anni fa. La 36enne content creator ha ammesso apertamente di essersi sempre vista “diversa” prima di ricorrere ai filler che l’hanno resa nota, aggiungendo nelle didascalie: “A dire il vero, molto diversa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

