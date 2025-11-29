La Distilleria ospita Pierre e Jean l’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Guy de Maupassant

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 20.30, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, della stagione 2025 della rassegna Teatri a Sud, ideata e proposta da Astràgali Teatro. In scena la compagnia Diaghilev di Bari con “Pierre e Jean”, l’adattamento, a cura di Massimiliano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

distilleria ospita pierre jeanLa Distilleria ospita “Pierre e Lean”, l’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Guy de Maupassant - In scena la compagnia Diaghilev di Bari con “Pierre e Jean”, l’adattamento, a cura di Massimiliano Palmese, con la regia di Rosario Sparno, del romanzo di Guy de Maupassant, che mette in scena, con ... Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Distilleria Ospita Pierre Jean