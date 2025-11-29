La Distilleria ospita Pierre e Jean l’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Guy de Maupassant
Ultimo appuntamento giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 20.30, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, della stagione 2025 della rassegna Teatri a Sud, ideata e proposta da Astràgali Teatro. In scena la compagnia Diaghilev di Bari con "Pierre e Jean", l'adattamento, a cura di Massimiliano.
