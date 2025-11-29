La cucina italiana corre verso l’UNESCO | la riscossa degli artigiani in cucina contro Michelin delivery e falsi italiani

Panorama.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alfa è la finta salsa alla carbonara spacciata con tanto di tricolore al supermercato del Parlamento europeo a Bruxelles, un’evidente falsificazione dei nostri prodotti nel sancta sanctorum del politicamente corretto. L’Omega è la cerimonia di consegna con ricchi premi e cotillons delle nuove stelle Michelin a Parma, una settimana fa. Da cui si evince che il cosiddetto fine dining è fine a sé stesso. Nel mezzo ci stanno 195.670 ristoranti con l’aggiunta di 3.849 aziende di ristorazione collettiva che si occupano di sfamare gli italiani: dal banchetto al delivery con una crescita esponenziale delle dark kitchen, che sono il corrispettivo al sugo delle pompe bianche di benzina: non hanno marchio, si sa che producono pasti pronti da recapitare con un fattorino a chi li chiede. 🔗 Leggi su Panorama.it

la cucina italiana corre verso l8217unesco la riscossa degli artigiani in cucina contro michelin delivery e falsi italiani

© Panorama.it - La cucina italiana corre verso l’UNESCO: la riscossa degli artigiani in cucina contro Michelin, delivery e falsi italiani

News recenti che potrebbero piacerti

cucina italiana corre versoLa cucina italiana corre verso l’UNESCO: la riscossa degli artigiani in cucina contro Michelin, delivery e falsi italiani - Il nostro cibo corre verso il riconoscimento Unesco, ma tra chiusure di ristoranti, qualità in calo e delivery dilagante nasce un movimento di chef che tornano alla tradizione e mettono da parte le st ... Da panorama.it

cucina italiana corre versoCucina italiana verso il patrimonio dell’umanità, Atlante Qualivita pronto a celebrare il riconoscimento UNESCO - La candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità ottiene il primo via libera tecnico dell’UNESCO. Lo riporta radiosienatv.it

Cucina italiana verso l'Unesco, 'occasione storica per l'Isola' - E la Sardegna pronta a giocare un ruolo da protagonista. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cucina Italiana Corre Verso