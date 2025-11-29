La creatina è una sostanza che l’organismo produce naturalmente e che partecipa ai processi energetici fondamentali
La creatina viene spesso associata esclusivamente al mondo dello sport, ma il suo ruolo nel benessere quotidiano è molto più ampio e trasversale. Si tratta di una sostanza che l'organismo produce naturalmente e che partecipa ai processi energetici fondamentali, sostenendo non solo i muscoli ma anche le funzioni cognitive. Proprio per questo la creatina sta entrando sempre più nell'immaginario wellness come un alleato capace di favorire vitalità, concentrazione e maggiore resistenza alla fatica. Nel contesto sportivo, i suoi effetti sono ormai noti: può contribuire ad aumentare la forza, migliorare la performance e favorire un recupero più rapido dopo gli sforzi intensi.
