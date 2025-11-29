La Consulta calpesta le forze dell’ordine | Picchiare un agente non è sempre grave

La tenuità del reato vale anche se la vittima è un uomo in divisa. La Corte sconfessa il principio della sua ex presidente Cartabia. Ennesima umiliazione per le forze dellordine. Sarà contenta l’eurodeputata Ila ria Salis, la quale non perde mai occasione per difendere i violenti e condannare gli agenti. La mano dello Stato contro chi aggredisce poliziotti o carabinieri non è mai stata pesante, ma da oggi potrebbe diventare una piuma. A dare il colpo di grazia ai servitori dello Stato che ogni giorno vengono aggrediti da delinquenti o facinorosi è una sentenza fresca di stampa, destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Laverita.info

