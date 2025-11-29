La competizione tra Schlein e Conte danneggia il campo largo e fa felice Meloni
La trovata di Giorgia Meloni – pensare di sostituire al confronto tra lei e Elly Schlein quello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte – è stata un mix di infantilismo e di maleducazione politica che come tale va archiviato in una vecchia scatola di scarpe. Ma resta un’evidenza che anche i bambini conoscono: la competizione tra la segretaria del Partito democratico e il capo del Movimento 5 stelle per la premiership. Questo problema rischia di diventare il fantasma che inseguirà il campo largo per mesi e mesi, perché ogni volta che Schlein dirà una cosa, la premier e i suoi seguaci maramaldi le chiederanno: ma chi sei, la leader del tuo campo? E ogni volta che l’avvocato del popolo scandirà una frase, tutti gli domanderanno: ma sta parlando da candidato presidente del Consiglio? Col sottotesto ovvio: ma l’altro è d’accordo con quello che sta dicendo? Sarà uno stillicidio, un tormentone, un incubo da teatro dell’assurdo come quando una decina d’anni fa Roberto Giachetti inseguiva Silvio Berlusconi travestito da coniglio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
