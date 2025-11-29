' La cinghialata' a Buti
Passano le stagioni ma non la voglia di gustare del buon cinghiale in compagnia. Per questo, dopo la sagra in agosto e la prima 'cinghialata' di fine ottobre, la Contrada Ascensione raddoppia l'appuntamento con il gusto a novembre.Sabato 29 novembre a cena e domenica 30 a pranzo presso il.
