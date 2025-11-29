La Cassa edile celebra 65 anni con un libro fotografico e premia imprese e operai

Un evento solenne e partecipato, tenutosi presso lo storico Grand Hotel et des Palmes di Palermo, ha fatto da cornice alle celebrazioni per i 65 anni della Cassa edile di Palermo. La cerimonia ha visto la presenza delle principali istituzioni cittadine, di una nutrita rappresentanza delle imprese.

La Cassa edile del nord Sardegna celebra 60 anni di attività - Sessantesimo compleanno per la Cassa edile del nord Sardegna che domani celebrerà l'anniversario con l'evento "Dalla tradizione all'innovazione: costruttori di futuro", in programma dalle 9. Scrive ansa.it