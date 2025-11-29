La Casertana di rimonta vince il derby con la Cavese

Casertanews.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casertana vince il derby in rimonta. I falchetti di mister Coppitelli vanno sotto nel primo tempo ma nella ripresa il monologo rossoblu porta al 3-1 finale e ai tre punti.Nella prima frazione di gioco, dopo una fase di studio senza particolari occasioni con i padroni di casa a fare la partita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

casertana rimonta vince derbyLa Casertana di rimonta vince il derby con la Cavese - I falchetti di mister Coppitelli vanno sotto nel primo tempo ma nella ripresa il monologo rossoblu porta al 3- Come scrive casertanews.it

Benevento-Casertana 2-1, rimonta strega: vince il derby - Il Benevento fa suo il derby e si conferma bestia nera per la Casertana che ormai da oltre un ventennio torna dal Sannio con le pive nel sacco. Da ilmattino.it

Video Benevento Casertana (2-1)/ Gol e highlights: derby deciso da Pierozzi! (Serie C, 31 agosto 2025) - 1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Casertana Rimonta Vince Derby