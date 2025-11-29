La cantina nascosta nel bosco nella regione dove si fa vino dal tempo dei Fenici
A Parés Baltà il vino si produce dal 1790, e ora si punta su un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente. Un obiettivo di tutto il Penedès, da quest’anno prima Dop 100% biologica al mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Approfondisci con queste news
Questo è il video che incastra Andrea Guastalla, l’uomo che si è travestito da sua madre, morta da anni e nascosta in cantina, per continuare a incassarne la pensione. Le immagini lo immortalano vestito da donna, con tanto di rossetto, parrucca e gioielli. #Vit - facebook.com Vai su Facebook
“Psycho” a Mantova: per tre anni si traveste da mamma morta (e nascosta nella cantina) per intascare la pensione Vai su X
Cantine aperte 2025: l’elenco regione per regione. Wine Experience, oltre la degustazione c’è di più - Cantine Aperte 2025 si presenta come un vero e proprio palcoscenico per quanto riguarda le novità dell’enoturismo italiano. Scrive quotidiano.net