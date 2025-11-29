La cantina nascosta nel bosco nella regione dove si fa vino dal tempo dei Fenici

A Parés Baltà il vino si produce dal 1790, e ora si punta su un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente. Un obiettivo di tutto il Penedès, da quest’anno prima Dop 100% biologica al mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

