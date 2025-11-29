La Campania post Regionali | nervi scoperti nei 5 Stelle rumors nella Lega
La regione scrive l’ennesima pagina di politica nervosa, dove ogni voto pesa più del programma e ogni sussurro sembra annunciare un nuovo giro di valzer L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Qui trovi la grafica con tutti gli eventi del fine settimana in Campania, con un focus speciale sui Mercatini di Natale! Salva il post e non perderti la magia! ? Tutto nella nostra grafica! Buon weekend natalizio! #Campania #Natale #Mercatini #Eventi - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Conte celebra Fico e punzecchia gli avversari: "Non saltellano più" - Il leader del Movimento 5 Stelle sul successo dell'ex presidente della Camera: "Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese" ... Scrive napolitoday.it
Regionali Campania, Troisi: “Buon lavoro a Roberto Fico, necessari segnali di discontinuità sulla formazione professionale” - “Il Movimento Libero e Autonomo si congratula con Roberto Fico per la vittoria elettorale e gli augura sentitamente buon lavoro. Segnala msn.com
Regionali Campania, Conte “Fico presidente, non saltellano più” - NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Segnala sardiniapost.it