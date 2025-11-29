La caduta di Yermak | Zelensky isolato la UE nel panico
Se la guerra finirà, i leader UE dovranno rispondere della rovina che hanno inflitto alle proprie popolazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Coinvolto nell'inchiesta anticorruzione si dimette il capo dell'amministrazione presidenziale di Zelensky, Andrij Yermak, al centro di un triangolo di potere con Budanov e Podolyak che rappresentava il cerchio magico della presidenza di guerra. Vai su X
“Credo che lui sia un nemico degli ucraini”, sono le parole pronunciate al Fatto dal sindaco di una cittadina dell’oblast di Sumi a cui abbiamo chiesto cosa ne pensasse di Andry Yermak. Un’opinione di certo non singolare, sono in molti gli ucraini che non ama - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky fa fuori Andriy Yermak, il suo collaboratore più vicino. L'accusa: corruzione - Volodymyr Zelensky ha rimosso Andriy Yermak, il capo di gabinetto e negoziatore più vicino al presidente, dopo la perquisizione degli investigatori ... Riporta huffingtonpost.it
Yermak e quel «favore» agli americani: perché gli ucraini protestano in piazza. «Zelensky sta segando l’albero su cui è seduto» - Nel 2019 il rapporto fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump finì su un binario morto, quando il leader ucraino si rifiutò di aiutare il collega americano. Si legge su corriere.it
Yermak: «L'Europa è più forte di quanto si creda. Abbiamo dato a Mosca informazioni su 400 bambini ucraini rapiti: nessuna risposta» - In un colloquio online riservato a un ristretto gruppo di testate internazionali, tra cui il Corriere della Sera, di rientro da New York dove ... Scrive corriere.it