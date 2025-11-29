Progressista: Ti dico la verità: a me sembra tutto identico al 1999. Crescita di mercato drogata, investimenti raddoppiati in due anni, startup che raccolgono miliardi senza un piano industriale e una spesa energetica che cresce più dell’uso reale. Abbiamo visto come va a finire: euforia, crollo, ritirata generale. Possibile che nessuno lo veda? Conservatore: Possibile che tu ti ostini a ignorare la differenza tra speculazione e trasformazione. Nel ’99 si vendevano idee senza infrastrutture. Oggi l’AI non è un gadget: è già dentro la manifattura, nella sanità, nei trasporti, nelle difese, nelle catene logistiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La bolla o la benedizione: dialogo (im)possibile sull'AI