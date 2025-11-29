La 17enne scomparsa da Cameri è tornata a casa
"È a casa, grazie a tutti". La giovane di 17 anni scomparsa da casa sua, a Cameri, dal 22 novembre, è tornata a casa. A darne notizia sui canali social è la Polisportiva San Giacomo, società sportiva dove gioca la camerese.La mamma della ragazzina ha subito allertato questa mattina, sabato 29. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
