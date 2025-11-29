Kovac ottimista Schlotterbeck prolungherà il contratto del Dortmund

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Niko Kovac è “ottimista” Nico Schlotterbeck rimarrà al Borussia Dortmund per il prossimo futuro. L’attuale contratto di Schlotterbeck scade alla fine di giugno 2027, ma secondo quanto riferito, il difensore ha attirato l’interesse dei migliori club europei, tra cui Bayern Monaco e Liverpool. Il 25enne ha saltato l’inizio della stagione 2025-26 perché si stava riprendendo da un infortunio al ginocchio, ma ha giocato 12 partite in tutte le competizioni. Secondo quanto riferito, Schlotterbeck era riluttante a firmare un nuovo contratto, nonostante l’aumento di stipendio e l’eredità della fascia di capitano, ma Kovac continua a sperare per il difensore centrale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

