Kostic Palestra | subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari Proteste dei sardi ma Marelli toglie ogni perplessità – FOTO

Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. Proteste dei sardi, ma Marelli toglie ogni perplessità su quanto accaduto. Il match tra Juventus e Cagliari è iniziato subito con un episodio controverso in area di rigore bianconera, che ha portato a qualche timida protesta da parte degli ospiti. L’arbitro Crezzini ha assegnato un fallo in attacco, ma la dinamica del contatto ha richiesto l’immediata analisi dell’esperto arbitrale Luca Marelli su DAZN. Kostic in affanno e il fischio in ritardo di Crezzini. L’episodio incriminato si è verificato nei primissimi istanti di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. Proteste dei sardi, ma Marelli toglie ogni perplessità – FOTO

JUVENTUS XI: Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. CAGLIARI XI: Caprile; Liteta, Zappa, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borelli. Vai su X

