Kostic vuole raggiungere un record in Juve Cagliari: può essere la sua prima volta in carriera. Il dato che incorona il serbo. È l’uomo della rinascita, il simbolo di una Juventus che ha ritrovato certezze sulle fasce grazie alla cura del nuovo tecnico. Filip Kostic, dopo un periodo di appannamento che lo aveva visto scivolare indietro nelle gerarchie, è tornato a essere il “treno” inarrestabile che i tifosi bianconeri avevano imparato ad apprezzare. E ora, nella sfida casalinga di questo pomeriggio contro il Cagliari (ore 18:00), l’esterno serbo ha nel mirino un traguardo personale mai raggiunto prima in carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic mette nel mirino un record in Juve Cagliari: potrebbe essere la sua prima volta in carriera. La statistica che incorona il serbo