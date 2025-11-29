Koopmeiners a DAZN | Abbiamo un grande gruppo e spirito positivo Se prima o poi giocherò più avanti? Posso dirvi questo

Koopmeiners a DAZN: «Abbiamo un grande gruppo e spirito positivo». Le dichiarazioni dell’olandese prima della sfida tra Juventus e Cagliari. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve Cagliari. Le sue parole. VITTORIA IN NORVEGIA – « Abbiamo bisogno di energia ma possiamo fare ancora meglio. Abbiamo uno spirito positivo ma abbiamo anche un grande gruppo » FIDUCIA DI SPALLETTI – « Lui tatticamente è troppo forte, anche con la squadra è sempre positivo. Sicuramente ci sono tante cose che possiamo fare meglio come giocatori ma c’è uno spirito positivo. Vogliamo la vittoria anche oggi » RUOLO – « In questo ruolo devo giocare ora, ho parlato con il mister. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

