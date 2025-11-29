Koné e McTominay duello totale in Roma-Napoli
Roma e Napoli arrivano allo scontro diretto dell’Olimpico con una certezza condivisa: il centrocampo ruota attorno ai loro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'OPINIONE - Maradona Jr: "Roma-Napoli? Sono ottimista, Kone-McTominay bel duello" ift.tt/ln0EBrG Vai su X
CANALE 8 - Paolo Del Genio: “Il Napoli è una squadra che aveva vinto uno scudetto con la solidità, con gli inserimenti di McTominay e Anguissa, con la forza di Lukaku e le sue qualità tecniche. Quest’anno questa mancanza, sommata all’assenza di Lukaku, - facebook.com Vai su Facebook
Koné recupera, McTominay confermatissimo: Roma-Napoli, il duello degli intoccabili - Napoli non sarà soltanto una sfida di alta classifica, ma anche un confronto diretto tra due centrocampisti diventati colonne portanti dei. Segnala tuttomercatoweb.com