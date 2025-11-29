Knives Out Rian Johnson sogna Meryl Streep nel prossimo film | Si inserirebbe benissimo in un murder mystery
Il regista del franchise giallo ha espresso il desiderio di vedere la star premio Oscar partecipare al prossimo capitolo della saga. Potrebbe essere Meryl Streep la prossima star del franchise Knives Out? È quello che spera il regista Rian Johnson, come lui stesso ha confessato in un'intervista rilasciata a Indiewire. Rispondendo ad una domanda diretta sulla prossima star che vorrebbe coinvolgere nella saga gialla già composta da diversi nomi altisonanti di Hollywood, Johnson non ha avuto dubbi. Meryl Streep è il sogno di Rian Johnson in Knives Out "Ci sono così tanti attori con cui non ho ancora lavorato" ha spiegato Johnson "È uno dei veri piaceri nel realizzare questi film: puoi conoscere nuovi attori e questi grandi cast". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
