Klinsmann fa il punto della situazione | Inter? Spero che Bisseck convinca Nagelsmann a convocarlo al Mondiale A Chivu consiglio di provarlo in quella posizione

Inter News 24 Klinsmann parla della situazione in casa Inter, partendo dal connazionale Bisseck fino ad arrivare a Dumfries, per lui insostituibile. In un’intervista con la Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante tedesco dell’Inter Jürgen Klinsmann ha parlato della situazione dei nerazzurri sulla fascia destra, attualmente priva di Denzel Dumfries a causa di un infortunio. Secondo Klinsmann, Yann Bisseck potrebbe essere la soluzione ideale in attesa del ritorno del titolare olandese. Il tedesco ha lodato le qualità fisiche e atletiche di Bisseck, suggerendo che il giovane difensore possa essere utilizzato anche come esterno destro, grazie alla sua velocità e al passo lungo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Klinsmann fa il punto della situazione: «Inter? Spero che Bisseck convinca Nagelsmann a convocarlo al Mondiale. A Chivu consiglio di provarlo in quella posizione»

