King of the air dominio assoluto dei fratelli Casati

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Red Bull King of the Air 2025 entra nella leggenda: Lorenzo Casati è il nuovo campione. Suo fratello Leonardo, appena sedicenne e al debutto assoluto, conquista il secondo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

