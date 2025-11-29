Kiev | colpite due navi russe in Mar Nero

15.23 L'Ucraina rivendica gli attacchi a due petroliere, la Virat e la Kairos, battenti bandiera gambiana, colpite da droni al largo della costa turca nel Mar Nero. Le navi fanno parte della "flotta ombra" russa soggetta a sanzioni, dice Kiev. Danni alle petroliere senza provocare feriti tra gli equipaggi, di 20 e 25 persone. Erano dirette al porto russo Novorossiysk dove un terminal petrolifero ha sospeso le operazioni dopo essere stato colpito a sua volta da un attacco con droni navali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

