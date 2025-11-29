Kiev attacca due petroliere nel mar Nero | È la flotta ombra russa Raid di Mosca nella notte 600mila senza elettricità

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

kiev attacca due petroliere nel mar nero 200 la flotta ombra russa raid di mosca nella notte 600mila senza elettricit224

© Ilfattoquotidiano.it - Kiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kiev attacca due petroliereKiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità - L’Ucraina ha rivendicato gli attacchi a due petroliere, la Virat e la Kairos, colpite da droni navali al largo della costa turca nel mar Nero, sostenendo che le navi fossero parte della “flotta ombra” ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Mar Nero: fonti stampa, servizi ucraini rivendicano attacco a petroliere delle flotta ombra russa - L'attacco a due petroliere appartenenti alla cosiddetta flotta ombra russa nel Mar Nero è stato compiuto da droni marittimi del ... Lo riporta agenzianova.com

kiev attacca due petroliereMissili e droni su Kiev, tre morti - Trentasei missili e quasi 600 droni russi hanno preso di mira l’Ucraina e in particolar modo la regione di Kiev nella notte fra sabato e domenica, causando secondo il bilancio fornito dal presidente V ... Lo riporta rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Kiev Attacca Due Petroliere