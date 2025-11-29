Kiev attacca due petroliere nel mar Nero | È la flotta ombra russa Raid di Mosca nella notte 600mila senza elettricità

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kiev attacca: 2 morti nella nella regione di Samara e 69 droni abbattuti - facebook.com Vai su Facebook

L'Ucraina attacca Volograd. Droni di Kiev in territorio russo. Tre feriti nella notte in una zona residenziale. Colpita anche la raffineria di Ryazan #ucraina #droni #russia #conflitto #notizie Vai su X

Kiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità - L’Ucraina ha rivendicato gli attacchi a due petroliere, la Virat e la Kairos, colpite da droni navali al largo della costa turca nel mar Nero, sostenendo che le navi fossero parte della “flotta ombra” ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Mar Nero: fonti stampa, servizi ucraini rivendicano attacco a petroliere delle flotta ombra russa - L'attacco a due petroliere appartenenti alla cosiddetta flotta ombra russa nel Mar Nero è stato compiuto da droni marittimi del ... Lo riporta agenzianova.com

Missili e droni su Kiev, tre morti - Trentasei missili e quasi 600 droni russi hanno preso di mira l’Ucraina e in particolar modo la regione di Kiev nella notte fra sabato e domenica, causando secondo il bilancio fornito dal presidente V ... Lo riporta rsi.ch