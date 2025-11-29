Kiev attacca con droni due petroliere nel Mar Nero | le immagini diffuse dai servizi segreti ucraini

I servizi segreti ucraini hanno diffuso delle immagini che mostrerebbero gli attacchi con droni navali contro petroliere nel Mar Nero. Secondo Kiev le imbarcazioni trasportavano petrolio russo sanzionato. Le due petroliere sono state colpite da esplosioni in acque turche nella tarda notte e nelle prime ore di questa mattina, secondo il Ministero dei Trasporti turco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev attacca con droni due petroliere nel Mar Nero: le immagini diffuse dai servizi segreti ucraini

