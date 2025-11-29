Kia lancia la nuova Stonic

(Adnkronos) – Debutta in Italia la Nuova Kia Stonic, profondamente rivista nel design, aggiornata nella tecnologia e proposta con una gamma di motorizzazioni pensata per rispondere alle diverse esigenze di un’Europa in piena transizione. Il lancio avviene in concomitanza con un weekend porte aperte (29-30 novembre) in tutte le concessionarie Kia italiane, occasione in cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Mentre #Gaza affonda nel fango e nella fame, #Israele lancia nuove operazioni in #Cisgiordania, alimentando i sospetti di voler imporre una nuova realtà sul terreno. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/da-gaza-alla-cisgiordania-il-new-n - facebook.com Vai su Facebook

Mentre #Gaza affonda nel fango e nella fame, #Israele lancia nuove operazioni in #Cisgiordania, alimentando i sospetti di voler imporre una nuova realtà sul terreno. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… Vai su X

Kia lancia la nuova Stonic - Debutta in Italia la Nuova Kia Stonic, profondamente rivista nel design, aggiornata nella tecnologia e proposta con una gamma di motorizzazioni pensata per rispondere alle diverse esigen ... msn.com scrive

Nuova Kia Stonic: al via l'open-door weekend - Nuova Kia Stonic arriva sul mercato italiano grazie ad un porte aperte, previsto oggi e domani in tutte le concessionarie Italiane Kia. Secondo ansa.it

La Stonic ora è più moderna e hi-tech, così Kia rilancia il crossover compatto - Con un “open weekend” il 29 e 30 novembre, Kia Italia lancia in tutti gli showroom la nuova Stonic. Segnala repubblica.it