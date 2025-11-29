Juventus Women come sono andate le bianconere in Nazionale | sorride Peyraud-Magnin 3-0 dell’Italia agli USA Il recap completo

Juventus Women, il recap delle bianconere in Nazionale: sorride Peyraud-Magnin, 3-0 dell’Italia agli USA. Come sono andati i match. È stata una serata intensa e ricca di chilometri per le calciatrici della Juventus Women, impegnate in giro per il mondo con le rispettive selezioni nazionali. Tra la tensione delle gare ufficiali in Europa e il fascino delle amichevoli di lusso oltreoceano, il blocco bianconero si è confermato protagonista assoluto. Nations League: Peyraud-Magnin vede il terzo posto. L’unico impegno ufficiale della serata ha riguardato Pauline Peyraud-Magnin. L’esperto portiere della Juventus e della nazionale francese è scesa in campo a Reims per la finale di andata valida per il terzo posto della UEFA Women’s Nations League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

