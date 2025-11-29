Juventus Szczesny | La Juve mi ha costruito

Ilprimatonazionale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Szczesny: “La Juve mi ha costruito, è completamente diversa da tutte le altre squadre” Wojciech Szczesny ha parlato a GQ Polonia e si è soffermato in modo particolare sulla sua esperienza alla Juventus: “La Juve mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina. È una squadra completamente diversa da quelle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus szczesny la juve mi ha costruito

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Szczesny: “La Juve mi ha costruito”

Leggi anche questi approfondimenti

juventus szczesny juve haSzczesny: “La Juve mi ha costruito e insegnato la disciplina. Ho sostituito Buffon e non c’è sfida più grande per un portiere. Il complimento più bello me lo ha fatto ... - Wojciech Szczesny ha parlato a GQ Polonia e si è soffermato in modo particolare sulla sua esperienza alla Juventus: "La Juve mi ha costruito, mi ha insegnato la ... Segnala tuttojuve.com

juventus szczesny juve haBARCELLONA - Szczesny: "La Juventus mi ha costruito, il primo anno in Catalogna ho giocato gratis" - Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, ha rilasciato un'intervista al magazine GQ Polonia: "La Juventus mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina, perché è una squadra completamente diversa ... napolimagazine.com scrive

juventus szczesny juve haWojciech Szczesny non ha dimenticato la Juventus (e la Roma) - "Mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina, perché è una squadra completamente diversa da quelle che conoscevo" ... Riporta sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Szczesny Juve Ha