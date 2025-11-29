Juventus Szczesny | La Juve mi ha costruito

Szczesny: “La Juve mi ha costruito, è completamente diversa da tutte le altre squadre” Wojciech Szczesny ha parlato a GQ Polonia e si è soffermato in modo particolare sulla sua esperienza alla Juventus: “La Juve mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina. È una squadra completamente diversa da quelle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Szczesny: “La Juve mi ha costruito”

