Szczesny: «Ho pagato la Juventus per andare al Barcellona. E ne è valsa la pena» Wojciech Szczesny, in un’intervista a GQ Polonia, ha raccontato i retroscena economici del suo addio alla Juventus e del passaggio al Barcellona. « Quando ho rescisso con la Juventus, c’era una clausola di non concorrenza. Prendevo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Szczesny e i retroscena economici