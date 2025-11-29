Juventus | Szczesny e i retroscena economici
Szczesny: «Ho pagato la Juventus per andare al Barcellona. E ne è valsa la pena» Wojciech Szczesny, in un’intervista a GQ Polonia, ha raccontato i retroscena economici del suo addio alla Juventus e del passaggio al Barcellona. « Quando ho rescisso con la Juventus, c’era una clausola di non concorrenza. Prendevo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
JUVENTUS HOY: GATTI, SZCZESNY, MIRETTI, DAVID, JUVENTUS - CAGLIARI Imperdible actualización de la noticias de la #Juventus de hoy Fuente: @BaridonMarco @NicoSchira @FabrizioRomano youtube.com/shorts/ieuxFVt… #Juve #Juventus Vai su X
“Ho giocato praticamente gratis” Un retroscena unico nel suo genere, un po’ come il narratore di questa storia, ovvero l’attuale portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny Un racconto tra lo stipendio preso dai catalani e subito girato alla Juventus per sald - facebook.com Vai su Facebook
Szczesny torna sull’addio alla Juventus: «Ho risarcito i bianconeri per la mia decisione». Svelato il retroscena del suo primo anno a Barcellona - Szczesny, l’ex portiere rivela il retroscena finanziario: prima stagione al Barcellona gratis per risarcire la Juventus dell’addio L’ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha svelato i retrosc ... Come scrive juventusnews24.com
Szczesny: "La prima stagione al Barca ho giocato gratis, quello che ho guadagnato l'ho dato alla Juve per aver rescisso il contratto in anticipo" - Intervistato dall'edizione polacca della rivista "GQ", Wojciech Szczesny, portiere classe 1990 del Barcellona, nonchè ex giocatore della Juventus, parla anche dell'addio ... Riporta tuttojuve.com
Szczesny: “Juve squadra diversa dalle altre, al Barcellona ho giocato un anno gratis” - Szczesny è tornato a parlare dei suoi anni alla Juventus, oltre che della scelta di andare al Barcellona: l'intervista ... Lo riporta gianlucadimarzio.com