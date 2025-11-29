Juventus | Szczesny e i retroscena economici

Szczesny: «Ho pagato la Juventus per andare al Barcellona. E ne è valsa la pena» Wojciech Szczesny, in un’intervista a GQ Polonia, ha raccontato i retroscena economici del suo addio alla Juventus e del passaggio al Barcellona. « Quando ho rescisso con la Juventus, c’era una clausola di non concorrenza. Prendevo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

